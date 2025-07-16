Блогерка з родиною вже місяць тому переїхала до Варшави, і зізналася, що життя там суттєво відрізняється від США, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток liza.zhdanovich.

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Українка розповіла про життя у Варшаві

Блогерка поділилася, що про переїзд до Варшави дещо жалкує – жалкує, що не наважилася на нього раніше, адже життя у Польщі їй дуже до вподоби.

Українка розповіла про життя у Варшаві після США: дивіться відео

І всього за місяць перебування у столиці країни вона вже встигла зробити чимало, і розповіла про переваги Варшави:

відносно недороге житло;

дитину можна віддати в український садочок;

легше оформити документи.

Окрім того, блогерка розповіла, що в гості до них нарешті приїхала її мама, а також скоро приїдуть рідні, з якими жінка давно не бачилася. Це – ще одна перевага життя у Польщі.

Багато людей так і не зрозуміли нашого рішення переїхати з США до Польщі. Але більшість підтримали, і за це вам дуже дякую, – поділилася жінка.

Також вона розповіла, що іноді їй здається, наче вона живе в Україні: у Варшаві навіть є кінотеатр з фільмами українською мовою. А там їй нарешті знайшлося знайти сирний попкорн, який не дуже популярний у США.

До речі, раніше ми вже ми вже писали про плюси і мінуси життя у Варшаві, про які потрібно знати перед переїздом.