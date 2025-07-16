Блогерша с семьей уже месяц назад переехала в Варшаву, и призналась, что жизнь там существенно отличается от США, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток liza.zhdanovich.

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Украинка рассказала о жизни в Варшаве

Блогерша поделилась, что о переезде в Варшаву несколько жалеет – жалеет, что не решилась на него раньше, ведь жизнь в Польше ей очень нравится.

Украинка рассказала о жизни в Варшаве после США: смотрите видео

И всего за месяц пребывания в столице страны она уже успела сделать немало, и рассказала о преимуществах Варшавы:

относительно недорогое жилье;

ребенка можно отдать в украинский садик;

легче оформить документы.

Кроме того, блогер рассказала, что в гости к ним наконец приехала ее мама, а также скоро приедут родные, с которыми женщина давно не виделась. Это – еще одно преимущество жизни в Польше.

Многие люди так и не поняли нашего решения переехать из США в Польшу. Но большинство поддержали, и за это вам большое спасибо, – поделилась женщина.

Также она рассказала, что иногда ей кажется, будто она живет в Украине: в Варшаве даже есть кинотеатр с фильмами на украинском языке. А там ей наконец нашлось найти сырный попкорн, который не очень популярен в США.

Кстати, ранее мы уже мы уже писали о плюсах и минусах жизни в Варшавеи, о которых нужно знать перед переездом.