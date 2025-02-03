Полярники показали удивительную локацию вблизи "Вернадского": видео, от которого захватывает дух

Гора Демария, удивительная вершина Антарктиды, известна своими крутыми склонами и расположена вблизи острова Галиндез. При благоприятных погодных условиях украинские полярники могут видеть гору из своих окон.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр появилось видео облета дрона вокруг горы Демария. Снял его сисадмин 29-й украинской антарктической экспедиции Александр Мацибура.

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Демария – невероятно крутая гора возле "Вернадского"

Хоть гора – невысокая (635 метров), но известна своими обрывистыми склонами.

Такая удивительная вершина расположена непосредственно на континенте Антарктида – в 8 километрах от острова Галиндез, где станция "Академик Вернадский",

– рассказывают в НАНЦ.

Ученые заявили, что гора была впервые нанесена на карту Французской антарктической экспедицией 1903-1905 годов под руководством Жана-Батиста Шарко. Гора была названа в честь братьев Демария, которые сыграли важную роль в разработке фотообъектива, использовавшегося во время экспедиции.

Демария известна своими обрывистыми склонами: смотрите видео

Отмечается, что для туристов на гору есть маршруты подъема, также доступен вариант экстремального лыжного спорта.

Наши же полярники используют Демарию как объект для исследований, в частности, отбирая там образцы растений и почв.