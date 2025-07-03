В аэропорту Испании настоящий хаос: возмущенные пассажиры дерутся между собой
- В аэропорту Мадрид-Барахас возникли чрезвычайно длинные очереди на паспортном контроле, что привело к дракам среди пассажиров и вмешательства полиции.
- Aena сотрудничает с полицией для контроля ситуации, обвиняя в проблемах компьютерную ошибку. Но пассажиры и авиакомпании говорят, что на самом деле проблема в том, что не хватает работников на паспортный контроль.
В главном аэропорту Мадрида 2 июля возник хаос. На паспортном контроле образовались чрезвычайно длинные очереди, а некоторые пассажиры даже дрались между собой.
В начале июля пассажиропоток выше, чем обычно, ведь люди отправляются в летние отпуска. Однако аэропорт Мадрид-Барахас с этим не справился. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Длинные очереди в аэропорту Мадрида шокируют
На кадрах, которые пассажиры распространили в сети, видно, насколько длинные очереди образовались в терминале 4. Во время долгих ожиданий некоторые люди дрались между собой, из-за чего пришлось вмешаться полиции.
Также много рейсов задержались из-за того, что ждали своих пассажиров. Один пользователь X написал: "Прибыли в мадридский аэропорт за 4 часа до нашего вылета и успели немного съесть круассан и выпить кофе. Мы сели на рейс и теперь застряли в ожидании 70 других пассажиров, которые все еще проходят контроль безопасности".
Длинные очереди в аэропорту Мадрида: смотрите видео
В чем причина таких очередей
Компания сообщила, что причиной задержек якобы являются "компьютерные проблемы". Однако пассажиры утверждают, что половина постов паспортного контроля просто были пустыми.
Компания Ryanair это подтвердила: "Только за последние две недели более 270 пассажиров пропустили свои рейсы в этих аэропортах из-за чрезмерных задержек, вызванных нехваткой персонала пограничного контроля".
Aena, государственная организация в Испании, которая управляет сетью аэропортов в стране, заявила, что сотрудничает с полицией для контроля потока людей.