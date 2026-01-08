Лучше не путать: какие 2 слова ломают мозг украинцам в Польше

Украинцы, которые изучают польский язык или уже живут в Польше, часто признаются: больше всего трудностей создают не сложные падежи или длинные слова, а те, что выглядят знакомыми. Иногда они могут запутать или вызвать серьезные недоразумения.

Какие слова вызывают путаницу среди украинцев?

Один из самых ярких примеров – пара слов szukać и oszukać, которые регулярно вводят в заблуждение новичков.

szukać в польском языке означает искать.

oszukać – обмануть, обмануть.

На первый взгляд, разница лишь в одной букве, но значения – кардинально противоположные. Для украинцев это настоящий языковой шок, ведь интуитивно кажется, что слова с таким же корнем должны быть близкими по смыслу.



Какие слова вызывают путаницу среди украинцев / Фото Unsplash

Почему так происходит?

Лингвисты объясняют: в польском языке приставки играют чрезвычайно важную роль. Частица "o-" в глаголе oszukać исторически изменила значение слова, превратив "искать" на "ввести в заблуждение". Для носителей польского это совершенно естественно, но для иностранцев – настоящая ловушка.

Более того, украинский язык только усиливает путаницу. Ведь в украинском "шукати" и "ошукати" тоже имеют общий корень, но используются реже и не столь активно в быту. Из-за этого мозг автоматически пытается провести логическую параллель – и часто ошибается.

