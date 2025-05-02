В Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5: люди бегут из домов из-за угрозы цунами

В Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Власти предупредили об угрозе цунами – людей из прибрежных зон срочно эвакуируют.

Землетрясение произошло 2 мая около 09:00 по местному времени, у побережья Чили и Аргентины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Люди бегут из собственных домов

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 217 километрах к югу от Пуэрто-Вильямса (регион Магальенес), на глубине около 10 километров.

Пока непонятно, была ли повреждена инфраструктура. О пострадавших также не сообщалось.

Как трясло горы во время землетрясения: смотрите видео

Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили (SHOA) опубликовала предупреждение о возможном цунами.

Чилийская национальная служба предотвращения стихийных бедствий и реагирования на них объявила эвакуацию прибрежной зоны региона Магальенес.

Спасатели призвали людей "действовать спокойно и следовать указаниям властей и групп реагирования". Также их попросили позаботиться о домашних любимцах.

На фотографиях видно, как люди массово покидают свои дома.



Люди эвакуируются из опасных районов / фото The Sun

Эвакуация в Чили: смотрите видео

Геологическая служба США подтвердила землетрясение, отметив, что оно произошло между мысом Горн и Антарктидой. Поэтому предупреждение объявлено и по территории Антарктики.