В некоторых странах за это наказывают: где в мире не празднуют Пасху
- В Саудовской Аравии, Афганистане и Северной Корее празднование Пасхи запрещено или ограничено по религиозным причинам.
- В странах, таких как Китай, Непал, Бутан, Лаос и Камбоджа, Пасха не является праздником, но ее могут отмечать христианские общины.
Пасха – один из главных христианских праздников, однако его отмечают не везде. Поэтому людям, исповедующим христианство, приходится это делать по-тихому.
Также есть государства, где просто очень мало христиан, поэтому на Пасху там просто не обращают внимания. Об этом пишет 24 Канал.
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Где не празднуют Пасху
- Саудовская Аравия
Христианство там запрещено, и в этой стране нет церквей. Христиане, которых там немного, могут праздновать только частным образом и очень осторожно.
- Афганистан
Официальная религия там – ислам. Христианство в этой стране не признают, поэтому публичных празднований нет.
- Северная Корея
Любая религия в КНДР строго ограничена, а христианская деятельность запрещена и строго наказывается. Поэтому Пасха там не празднуется вообще.
В КНДР христиан удерживают в тюрьмах / Википедия, Rajin
Также есть страны, где Пасха просто не является праздником, ведь большинство населения имеют совсем другую веру. Как вот Китай, Непал, Бутан, Лаос, Камбоджа.
Однако Пасха там не запрещена, и в районах, где есть христианские общины, верующие могут праздновать по желанию.