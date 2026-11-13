В Польше резко сократилось число украинцев, пользующихся временной защитой: сколько человек выехало

По состоянию на 30 сентября 2026 года в ЕС временную защиту имели 4,37 миллиона украинцев. По сравнению с августом того же года число людей, пользующихся защитой, сократилось более чем на 61 000 человек, пишет InPoland.

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Как изменилось количество украинцев, пользующихся защитой, в Польше?

Больше всего беженцев из Украины приняла Германия – там сейчас находится примерно 1,3 миллиона человек. А вот Польша заняла второе место с 858 545 украинцами. Замыкает тройку Чехия – там сейчас проживает 391 720 человек.

Однако если в период с конца августа по конец сентября в Германии число украинцев, получивших временную защиту, выросло более чем на 5 000 человек, то в Польше за тот же период оно сократилось на 80 000 человек.

Увеличение числа беженцев из Украины зафиксировали также в Румынии и Италии, а вот из Чехии только за месяц выехали 6,6 тысячи украинцев.

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Такое значительное сокращение числа украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, привело к общему сокращению этой группы по всей Европе.

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Интересно: по данным Евростата, в Чешской Республике сейчас самый высокий процент людей, находящихся под защитой, на тысячу жителей – 35,9%. Далее следуют Словакия и Кипр. А вот общий показатель по Европейскому Союзу составляет 9,7%.