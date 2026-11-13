У Польщі різко зменшилася кількість українців з тимчасовим захистом: скільки людей виїхало

Станом на 30 вересня 2026 року у ЄС тимчасовий захист мали 4,37 мільйона українців. Порівняно з серпнем того ж року кількість людей із захистом зменшилася на понад 61 000 людей, пише InPoland.

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Як змінилася кількість українців із захистом у Польщі?

Найбільше біженців з України прийняла Німеччина – там зараз перебуває приблизно 1,3 мільйона людей. А ось Польща посіла друге місце з 858 545 українцями. Замикає трійку Чехія – там зараз проживає 391 720 осіб.

Та якщо в період з кінця серпня по кінець вересня у Німеччині кількість українців з тимчасовим захистом зросла на понад 5000 людей, у Польщі вона за той самий період зменшилася на 80 000 осіб.

Збільшення кількості біженців з України зафіксували також у Румунії та Італії, а ось з Чехії лише за місяць виїхали 6,6 тисячі українців.

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Таке значне зменшення кількості українців під тимчасовим захистом у Польщі призвело до загального скорочення групи по всій Європі.

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Цікаво За даними Євростату, у Чеській Республіці зараз найвищий відсоток людей із захистом на тисячу жителів – 35,9%. Далі йдуть Словаччина та Кіпр. А ось загальний показник у Європейському Союзі становить 9,7%.