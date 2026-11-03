Цены на билеты могут вырасти вдвое: в Ryanair предупредили туристов о серьезных изменениях

Путешествия с бюджетной авиакомпанией Ryanair уже совсем скоро станут не такими уж и дешевыми. 2 ноября генеральный директор компании Майкл О'Лири заявил, что расходы на топливо в следующем году вырастут на 2 миллиарда евро, пишет France24.

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Подорожание топлива может привести к тому, что компании придется экономить средства – временно замораживать зарплаты, сокращать численность бортпроводников, а также шире использовать искусственный интеллект в административных операциях.

Но больше всего непосредственно на туристов повлияет повышение тарифов на билеты.

Мы, несомненно, ожидаем двузначного (в процентах) повышения тарифов по всей Европе со стороны всех авиакомпаний в 2027 году– заявил О'Лири.

Об этом глава компании заявил на фоне того, что прибыль компании во втором квартале после уплаты налогов снизилась на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 1,61 миллиарда евро.

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Ryanair – крупнейшая авиакомпания Европы по количеству пассажиров. Стоимость топлива, по сообщениям компании, резко выросла из-за конфликта между США и Ираном. А в понедельник в Ryanair также сообщили, что выручка компании выросла на 4% – до 5,7 миллиарда евро. А вот тарифы снизились на 2% – из-за войны на Ближнем Востоке пассажиры колеблются и откладывают бронирование на более поздний срок.