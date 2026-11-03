Ціни на квитки зростуть вдвічі: в Ryanair туристів попередили про серйозні зміни

Подорожі з бюджетною авіакомпанією Ryanair вже зовсім скоро стануть не такими вже й дешевими. 2 листопада генеральний директор компанії Майкл О'Лірі заявив, що витрати на паливо наступного року зростуть на 2 мільярди євро, пише France24.

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Як зміняться ціни на квитки Ryanair?

Подорожчання пального може призвести до того, що компанії доведеться економити кошти – тимчасово заморожувати зарплати, скорочувати чисельність бортпровідників, а також ширше використовувати штучний інтелект в адміністративних операціях.

Але найбільше безпосередньо на туристів вплине підвищення тарифів на квитки.

Ми, безперечно, очікуємо двозначного (у відсотках) підвищення тарифів у всій Європі з боку всіх авіакомпаній у 2027 році– заявив О'Лірі.

Оголошення голова компанії зробив на тлі того, як прибуток компанії у другому кварталі після оподаткування знизився на 6% порівняно з тим самим періодом минулого року. Він склав 1,61 мільярда євро.

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Ryanair – це найбільша авіакомпанія Європи за кількістю пасажирів. Вартість пального, за повідомленнями компанії, різко зросла через конфлікт між США та Іраном. А в понеділок у Ryanair також повідомили, що виторг компанії зріс на 4% – до 5,7 мільярда євро. А ось тарифи знизилися на 2% – через війну на Близькому Сході пасажири вагаються та відкладають бронювання на пізніший термін.