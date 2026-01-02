"Тихая ночь" на высоте 11 000 метров: стюардесса очаровала пассажиров скрипкой прямо в самолете

Необычное рождественское чудо произошло на борту авиарейса Варшава – Лутон, где вместо привычного объявления пассажиры услышали живую музыку. Стюардесса сыграла на скрипке известную рождественскую песню "Тихая ночь" прямо во время полета, создав настоящую праздничную атмосферу на высоте более 11 тысяч метров.

Видео выступления опубликовала в своем инстаграме польская бортпроводница Виктория Домброва, передает 24 Канал.

На обнародованных кадрах видно, как девушка стоит в проходе самолета и исполняет мелодию "Тихая ночь" на скрипке. Событие произошло на второй день рождественских праздников и быстро привлекло внимание пользователей соцсетей.

По словам Виктории, игра на скрипке – ее настоящая страсть, и таким образом она хотела подарить пассажирам теплое настроение и ощущение уюта во время путешествия.

"Тихая ночь" зазвучала на высоте 11 тысяч метров: смотрите видео

Для выступления девушка даже добавила праздничную деталь к образу – надела рождественские "ушки". Известно, что Виктория Домброва работает стюардессой авиакомпании Wizz Air и учится в Варшавском университете.

Кроме работы в авиации, она серьезно занимается музыкой, играет на скрипке и участвует в концертных программах. Живое исполнение рождественской классики в небе стало приятной неожиданностью для пассажиров и еще раз доказало, что праздничный дух может настигнуть даже во время полета, независимо от высоты и маршрута.

Что известно о всемирно известной рождественской композиции?

Как пишет luxwisp, "Тихая ночь" – одна из самых известных и любимых рождественских песен в мире, которую исполняют на десятках языков и в различных музыкальных стилях – от церковных хоров до инструментальных соло. Композиция имеет австрийское происхождение.

Текст песни был написан в 1816 году священником Йозефом Мором в городке Мариапфар (Австрия). Музыку создал Франц Ксавер Грубер в 1818 году. Сегодня песня переведена более чем на 300 языков, что делает ее одной из самых переведенных рождественских композиций в мире.

