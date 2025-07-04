Популярное лакомство запретили к перевозке в самолетах: в чем причина
- Сушеную кокосовую мякоть запрещено перевозить в самолетах из-за ее легковоспламеняемости.
- IATA классифицирует копру как опасный груз 4 класса, что делает ее потенциально пожароопасной.
- Копра содержит большое количество масла, склонна к самонагреванию, и приравнивается к опасным веществам, как спички и металлические порошки.
Один сладкий пищевой продукт строго запрещено класть в багаж или ручную кладь. Дело в том, что он может легко загореться.
Реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) включил этот продукт в свой последний список запрещенных для перевозки предметов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Какой продукт нельзя брать в самолет
Хотя пассажирам можно брать в багаж или ручную кладь целые кокосы, высушенная кокосовая мякоть, известный как копра или кокосовая стружка, является запрещенным.
Копра содержит большое количество масла, что делает ее легковоспламеняющейся и потенциально пожароопасной. Поэтому ее нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже. Поэтому большинство авиакомпаний запретили брать ее на самолет.
IATA классифицирует сушеный кокос как "опасный груз 4 класса", обозначив его как легковоспламеняющееся твердое вещество. Оказалось, что в самолете он склонен к самонагреванию.
Сушеный кокос настолько легковоспламеняющийся, что размещен в одном списке с такими предметами, как: спички, разжигатели, порошки металлов и натриевые батарейки. Их тоже нельзя перевозить в багаже самолета.