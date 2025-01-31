Британия изменила правила для украинских детей-беженцев
Правительство Великобритании обновило правила для украинских детей относительно въезда в страну. Это решение приняли ради их безопасности.
Правительство Великобритании 31 января внесло изменения в программу "Homes for Ukraine". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления страны.
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Новые правила для украинских детей в Британии: что изменилось
Отныне родители или законные опекуны, которые имеют разрешение на пребывание в Великобритании, могут подать заявку на спонсорство своего ребенка в рамках программы "Homes for Ukraine".
Если спонсором ребенка выступают его родители или законные опекуны, он может получить вид на жительство в Великобритании. Вместе с тем ему предоставляется: доступ к образованию, здравоохранению, льгот и трудоустройство в соответствии с законодательством страны.
Однако в министерстве отметили, что для получения разрешения ребенок-заявитель и родители/спонсоры должны соответствовать всем требованиям программы "Homes for Ukraine".
- К слову, от 4 февраля 2025 года Великобритания открывает новую программу продления разрешений для украинцев (UPE). Эта инициатива позволит гражданам Украины и их семьям, которые находятся в Великобритании, продлить разрешение на пребывание еще на 18 месяцев.
- Однако разрешение не будут продлевать автоматически. Заявки нужно будет подавать самостоятельно, за 28 дней до окончания срока действия текущей визы.