Deloitte и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) недавно представили уже третье издание исследования о влиянии украинских беженцев на экономику Польши, пишет Sestry.

Как украинцы влияют на польскую экономику?

Самая громкая цифра во всем отчете – это 2,4% ВВП, или примерно 94 миллиарда злотых, которые украинцы принесли польской экономике в 2025 году. Но важно правильно понимать эту цифру – ведь она не означает, что украинские беженцы "обеспечили 2,4% всего польского ВВП", и это не сумма налогов, уплаченных ими.

В Deloitte смоделировали разницу между реальной польской экономикой, в которой сейчас живут и работают украинские беженцы, и гипотетической экономикой, в которой их нет. Эффект возникает не только благодаря непосредственному труду украинцев: дополнительная рабочая сила дает компаниям возможность увеличивать производство, а работники получают возможность специализироваться. Бизнес меняет организацию труда, вместе с этим растут производительность и потребление.

Таким образом, в конечном итоге экономический эффект выходит далеко за рамки зарплат самих беженцев. Согласно оценке модели Deloitte, в 2025 году экономика Польши была бы примерно на 94 миллиарда злотых меньше, если бы не было украинских беженцев.

В предыдущем отчете, опубликованном в 2025 году, Deloitte оценивал влияние украинцев на ВВП Польши даже выше – в 2,7%. Но в третьем издании эти цифры пересмотрели, и теперь они выглядят следующим образом:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

2022 год – 1,5% ВВП;

2023-й – 2%;

2024-й – 2,3%;

2025-й – 2,4%.

Однако основной вывод моделирования не изменился: вклад украинских беженцев в польскую экономику по-прежнему остается значительным и положительным. А по прогнозам Deloitte, уже к 2035 году он достигнет 2,8% ВВП.

Но, пожалуй, самое важное за последние годы изменение произошло на рынке труда: в 2023 году в Польше работали 61% беженцев трудоспособного возраста. В 2024 году эта цифра выросла до 69%, а в 2025 году – уже до 76%.

Это примерно соответствует показателю среди граждан Польши, который составляет около 75%. Эта цифра особенно важна еще и потому, что структура украинского сообщества беженцев отличается от обычной трудовой миграции. В Польше сейчас много женщин с детьми и людей, которые уезжали не в поисках работы, а потому, что спасались от войны.

В сентябре 2026 года активный статус PESEL UKR имели примерно 868 000 украинцев. Из этой группы женщины составляют примерно 59%, а дети – 30%. Однако PESEL UKR не отражает полного масштаба миграции, ведь часть украинцев перешла на другие основания легального пребывания и, следовательно, исчезла из статистики.

На какие доходы рассчитывают украинцы в Польше?

Уже в 2025 году 87 % доходов домохозяйств беженцев из Украины составляли не социальные выплаты, а доходы от труда – полной или частичной занятости, самозанятости, удаленной работы и т. д. И это на 7% больше, чем в исследованиях за два предыдущих года.

Польские социальные выплаты составляют лишь 10% доходов, а украинские – еще 2%.

Но за последние несколько лет изменились и зарплаты – чистый заработок украинцев в период с 2023 по 2025 год вырос на 45%. В прошлом году он достиг примерно 85% среднего уровня заработка в Польше. В то же время нет никаких доказательств теории, будто украинцы отнимают работу у поляков, ведь механизм конкуренции гораздо сложнее.