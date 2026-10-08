Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) нещодавно представили вже третє видання дослідження про вплив українських біженців на економіку Польщі, пише Sestry.

Як українці впливають на польську економіку?

Найгучніша цифра з усього звіту – це 2,4% ВВП, або ж приблизно 94 мільярди злотих, що українці принесли в польську економіку 2025 року. Але важливо розуміти цю цифру правильно – адже вона не означає, що українські біженці "виробили 2,4% усього польського ВВП", і це не сума податків, яку вони сплатили.

У Deloitte змоделювали різницю між реальною польською економікою, в якій зараз живуть та працюють українські біженці, та гіпотетичною економікою, в якій їх немає. Ефект виникає не тільки через безпосередню працю українців: додаткова робоча сила дає компаніям можливість збільшувати виробництво, а працівники мають можливість спеціалізуватися. Бізнес змінює організацію праці, разом з цим зростають продуктивність та споживання.

Зрештою, економічний ефект поширюється значно далі за зарплати самих біженців. Тож за оцінкою моделі Deloitte у 2025 році економіка Польщі була б приблизно на 94 мільярди злотих меншою, якби не було українських біженців.

У попередньому звіті, опублікованому 2025 року, Deloitte оцінював вплив українців на ВВП Польщі навіть вище – у 2,7%. Але у третьому виданні ці цифри переглянули, і тепер вони мають такий вигляд:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

2022 рік — 1,5% ВВП;

2023-й — 2%;

2024-й — 2,3%;

2025-й — 2,4%.

Але основний висновок моделювання не змінився: вплив українських біженців на польську економіку залишається значним та позитивним. А за прогнозами Deloitte, вже до 2035 року він досягне 2,8% ВВП.

Але чи не найважливіша за останні роки зміна відбулася на ринку праці: ще 2023 року в Польщі працював 61% біженців працездатного віку. У 2024 році цифра зросла до 69%, а у 2025 це вже 76%.

Це приблизно відповідає і показнику серед громадян Польщі, що становить близько 75%. Ця цифра особливо важлива ще й через те, що структура української спільноти біженців відрізняється від звичайної трудової міграції. У Польщі зараз багато жінок з дітьми та людей, які їхали не на пошуки роботи, а через те, що рятувалися від війни.

У вересні 2026 року активний статус PESEL UKR мали приблизно 868 000 українців. З цієї групи жінки становлять приблизно 59%, а діти – 30%. Але PESEL UKR не показує повного масштабу міграції, адже частина українців перейшла на інші підстави легального перебування, а відтак зникла зі статистики.

На які доходи покладаються українці у Польщі?

Вже у 2025 році 87% доходів домогосподарств біженців з України становили не соціальні виплати, а доходи від праці – повної чи часткової зайнятості, самозайнятості, дистанційної роботи тощо. І це на 7% більше, ніж у дослідженнях за 2 попередні роки.

Польські соціальні виплати становлять лише 10% доходів, а українські – ще 2%.

Але за останні кілька років змінилися також і зарплати – чистий заробіток українців між 2023 та 2025 роками зріс на 45%. Торік він досягнув приблизно 85% середнього рівня заробітків у Польщі. Водночас немає жодних доказів теорії, начебто українці забирають роботу у поляків, адже механізм конкуренції набагато складніший.