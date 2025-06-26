Иисус может стать еще больше: в Мадриде возведут статую, которая "переплюнет" Рио-де-Жанейро

В Испании возник значительный спор относительно статуи, которая будет на 7 метров выше культовой статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро. Местный совет дал зеленый свет проекту, который позиционируется как новый "маяк религиозной преданности".

Однако это решение вызвало значительную оппозицию среди жителей и критиков, которые выражают свое недовольство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Olive Press

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Возле Мадрида возведут самую большую статую Иисуса в мире

Группа католиков в Боадилья-дель-Монте возглавляет амбициозный проект, направленный на превращение их города в глобальный центр паломничества. Инициатива предусматривает сооружение монументальной статуи Христа высотой 37 метров и шириной 60 метров.

Если проект будет реализован, предложенная статуя значительно затмит существующие изображения центральной фигуры христианства. В частности, она превзойдет культовую статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро, которая достигает 30 метров и признана одним из семи чудес современного мира. Кроме того, перепрыгнет и самую высокую на сегодня статую Христа, что в польском городе Свебодзин – ее высота 33 метра.

Кампанию за этот проект возглавляет Ассоциация гражданских поклонников Пресвятого Сердца Иисуса в Боадилье. Инициатива вызвала интенсивные дебаты в обществе, в которых участвуют как сторонники, так и противники статуи.

Как будет выглядеть статуя: смотрите видео

Почему ссорятся

Сторонники будущей статуи, которая будет изображать Иисуса с распростертыми руками, утверждают, что она должна стать чем-то большим, чем просто туристическим объектом. Они описывают ее как символический "маяк надежды", который, по их мнению, найдет отклик у людей из всех слоев общества.

Наша цель – вдохновлять и объединять. Это не о тщеславии или зрелищности, а о проявлении любви и веры в ощутимой форме,

– заявил представитель ассоциации Хуан Перес.

Жители же выразили решительные возражения против проекта, утверждая, что 17 миллионов евро пожертвований, собранных на эту инициативу, можно было бы лучше направить на решение насущных потребностей общества.



Возле Мадрида хотят возвести самую большую статую Иисуса Христа в мире / Скриншот с видео

Критики также имеют беспокойство относительно потенциального вреда окружающей среде и увеличения трафика, особенно учитывая близость участка к автомагистрали.

При условии получения надлежащей общественной поддержки, строительство статуи начнется в 2027 году. Проект должен быть завершен до июня 2030 года.

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