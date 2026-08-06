Часть украинцев в Польше могут лишиться временной защиты после 31 августа: кто именно

Часть украинцев, имеющих статус временной защиты в Польше, могут лишиться его уже после 31 августа 2026 года. Чтобы этого не произошло, необходимо обновить свои паспортные данные.

Польские власти напоминают, что украинцы, получившие номер PESEL со статусом UKR без паспорта, а лишь на основании декларации, должны уже сейчас обновить свои паспортные данные, сообщает Управление по делам иностранцев.

Кому необходимо обновить паспортные данные в Польше?

Напоминание в первую очередь касается детей до 18 лет, личность которых подтверждалась по фотографиям, внесенным в паспорта родителей или законных опекунов. Также обновить данные необходимо:

лицам, получившим PESEL UKR на основании декларации;

украинцам, которые после получения PESEL заменили паспорт.

Сделать это нужно уже до конца августа, иначе последствия могут быть весьма неприятными. Обновить паспортные данные можно бесплатно, и это не изменяет номер PESEL, а в реестр просто вносится новая информация о действующих документах.

Если же до 31 августа не предъявить действительный паспорт, человек автоматически лишится статуса UKR, а вместе с ним и права на временную защиту в Польше.

Важно! Без действующего статуса PESEL UKR украинцы также не смогут получить карту CUKR.

Без временной защиты украинцы также не смогут претендовать на различные социальные выплаты в Польше.

Сколько украинцев получают выплаты в Польше?

Количество украинцев, претендующих на социальные выплаты в Польше, на самом деле совсем невелико – это всего 2300 человек. Большинство из них получают помощь на оплату жилья, питания и медицинского обслуживания. Но, помимо социальной помощи от Управления по делам иностранцев, украинцы могут претендовать и на другие выплаты.

Большинство из них касаются помощи на воспитание детей.