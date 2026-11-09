В центре Германии пробуждается опасный вулкан: извержение повлияет на всю Европу

Ученые находят все больше свидетельств активности вулкана Лаах в Германии – а мощное извержение может иметь катастрофические последствия не только для самой Германии, но и для большой части Европы, пишет Twoja Pogoda.

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Что известно о вулкане Лаах в Германии?

Вулкан расположен рядом с городом Андернах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Последнее извержение вулкана произошло невероятно давно – примерно 13 тысяч лет назад. В то время в атмосферу попали десятки кубических километров пепла и пемзы, которые распространились по большой части Европы – от Скандинавии до Италии.

Больше всего тогда пострадала долина Рейна: толщина вулканических отложений в некоторых районах достигала целых 7 метров. Пепел практически перегородил русло реки и вызвал масштабные наводнения. А уже позже, после обрушения вулканического конуса, образовалась кальдера, которая заполнилась водой и стала озером Лаах.

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Водоем имеет невероятно живописный вид, но исследователи в последнее время замечают все больше тревожных признаков: на его юго-восточном берегу у дна появляются пузырьки углекислого газа. Кроме того, в регионе регулярно фиксируются землетрясения небольшой и средней силы.

А не так давно ученые также заявили о первых непосредственных доказательствах активности вулкана: зафиксировали серию микроземлетрясений на глубине от 10 до 40 километров. Очаги постепенно смещаются ближе к поверхности, а это может свидетельствовать о движении магмы вверх.

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В случае извержения в наибольшей опасности окажутся города Кобленц и Бонн. Но последствия могут затронуть всю Центральную Европу. Среди угроз называют и кислотные дожди, и загрязнение почвы и воды. Кроме того, из-за попадания пепла в атмосферу температура может существенно снизиться, что приведет к серьезным потерям в сельском хозяйстве.

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Аналогичным образом большие извержения вулканов Пинатубо в 1991 году и Кракатау в 1883 году привели к заметному похолоданию. Например, после извержения Пинатубо средняя температура на всей планете снизилась примерно на 0,5 градуса. Но самой большой проблемой на данный момент является то, что, несмотря на наличие передовых технологий, предсказать дату возможного извержения невозможно.