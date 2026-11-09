Посеред Німеччини прокидається небезпечний вулкан: виверження вплине на всю Європу

Науковці знаходять дедалі більше свідчень активності вулкана Лаах у Німеччині – а потужне виверження може мати катастрофічні наслідки не тільки для самої Німеччини, але й для дуже великої частини Європи, пише Twoja Pogoda.

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Що відомо про вулкан Лаах у Німеччині?

Розташований вулкан поряд з містом Андернах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Востаннє вулкан вивергався неймовірно давно – приблизно 13 тисяч років тому. У той час в атмосферу потрапили десятки кубічних кілометрів попелу та пемзи, що поширилися великою частиною Європи – від Скандинавії до Італії.

Постраждала найбільше тоді долина Рейну: товщина вулканічних відкладень у деяких районах сягала аж 7 метрів. А попіл практично перегородив річище річки та спричинив масштабні повені. А вже згодом, після обвалення вулканічного конуса, утворилася кальдера, що заповнилася водою та стала озером Лаах.

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Водойма має неймовірно мальовничий вигляд, але дослідники останнім часом помічають дедалі більше тривожних ознак: на її південно-східному березі біля дна з'являються бульбашки вуглекислого газу. Окрім того, у регіоні регулярно помічають землетруси невеликої та середньої сили.

А не так давно науковці також заявили про перші безпосередні докази активності вулкана: зафіксували серію мікроземлетрусів на глибині від 10 до 40 кілометрів. Осередки поступово зміщуються ближче до поверхні, а це може свідчити про рух магми вгору.

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У разі виверження в найбільшій небезпеці опиняться міста Кобленц та Бонн. Але наслідки можуть торкнутися всієї Центральної Європи. Серед загроз називають і кислотні дощі, і забруднення ґрунту й води. Також температура через потрапляння попелу в атмосферу може суттєво знизитися, що призведе до серйозних втрат у сільському господарстві.

Так само великі виверження вулканів Пінатубо в 1991 році та Кракатау в 1883 році призвели до помітного похолодання. Наприклад, після виверження Пінатубо середня температура на всій планеті знизилася приблизно на 0,5 градуса. Але найбільшою проблемою наразі є те, що, попри наявність передових технологій, передбачити дату можливого виверження нереально.