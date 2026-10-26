Уже с 1 июня: популярная страна ЕС меняет правила выплат для украинцев

Уже с 1 июня 2027 года в Польше планируется автоматически продлить выплаты финансовой помощи "800 Плюс". Новую заявку, как и раньше, нужно будет подавать при первом оформлении помощи, после рождения ребенка или в других случаях, уже предусмотренных законом, пишет Gazeta Prawna.

Реклама Adv

популярные видео

Как изменится выплата помощи в Польше?

Сейчас украинцы – родители или законные опекуны, – получающие деньги по программе 800+ в Польше, должны ежегодно подавать новое заявление в Управление социального страхования, то есть ZUS. Это необходимо для того, чтобы продлить выплаты на следующий год.

А вот изменения упростят систему – если семья уже получает пособие, а информация, дающая на него право, остается актуальной, в Управлении социального страхования смогут продлить выплаты автоматически на основании данных, представленных ранее.

Таким образом, семье не нужно будет ежегодно проходить процедуру оформления пособия только для того, чтобы подтвердить, что обстоятельства не изменились. Это сократит количество формальностей и риск пропуска сроков подачи документов из-за бюрократии.

Реклама

Цель такого нововведения – это прежде всего попытка облегчить жизнь родителям и сократить объем административной работы. Автоматизация всего процесса поможет также снизить нагрузку на сотрудников ZUS, которым сейчас приходится обрабатывать много повторных заявлений.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Но это не значит, что заявление не нужно будет подавать вообще. Вот в каких случаях сделать это все же придется.

Рождение ребенка. Если в семье появился ребенок, нужно будет оформить соответствующее заявление, чтобы начать получать пособие.

в семье появился ребенок, нужно будет оформить соответствующее заявление, чтобы начать получать пособие. Первое оформление выплат. Семьям, которые ранее не получали 800+, сначала нужно будет подать заявление.

Семьям, которые ранее не получали 800+, сначала нужно будет подать заявление. Возвращение в Польшу из-за границы. Если пособие оформляется повторно, придется обратиться в ZUS.

Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы указанная информация оставалась актуальной. А в учреждение нужно сразу же сообщать об изменениях персональных данных и обстоятельств, которые могут повлиять на право на получение денег.