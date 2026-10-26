Вже з 1 червня: популярна країна ЄС змінює правила виплат для українців

Вже з 1 червня 2027 року у Польщі планують автоматично продовжити виплати фінансової допомоги "800 Плюс". Нову заявку, як і раніше, потрібно буде подавати під час першого оформлення допомоги, після народження дитини чи в інших вже передбачених законом випадках, пише Gazeta Prawna.

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Як зміниться виплата допомоги в Польщі?

Зараз українці – батьки чи законні опікуни, – які отримують гроші за програмою 800+ у Польщі, повинні щороку подавати нову заяву до Управління соціального страхування, тобто ZUS. Це потрібно для того, аби продовжити виплати на наступний рік.

А ось зміни спростять систему – якщо родина вже отримує допомогу, а інформація, яка дає право на неї, лишається актуальною, в Управлінні соціального страхування зможуть продовжити виплати автоматично на підставі даних, поданих раніше.

Відтак родині не потрібно буде щороку проходити процедуру оформлення допомоги тільки для того, аби підтвердити, що обставини не змінилися. Це зменшить кількість формальностей та ризик пропуску термінів подання документів через бюрократію.

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Мета такого нововведення – це перш за все спроба полегшити життя батькам та скоротити обсяг адміністративної роботи. Автоматизація усього процесу допоможе також зменшити навантаження на працівників ZUS, яким зараз доводиться опрацьовувати багато повторних заяв.

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Але це не означає, що заяву не потрібно буде подавати взагалі. Ось у яких випадках зробити це все ж доведеться.

Народження дитини. Якщо в родині з'явилася дитина, потрібно буде оформити відповідне звернення, аби почати отримувати допомогу.

Якщо в родині з'явилася дитина, потрібно буде оформити відповідне звернення, аби почати отримувати допомогу. Перше оформлення виплат. Родинам, що раніше не отримували 800+, потрібно буде спершу подати заяву.

Родинам, що раніше не отримували 800+, потрібно буде спершу подати заяву. Повернення до Польщі з-за кордону. Якщо допомога оформлюється повторно, доведеться звернутися до ZUS.

Окрім того, потрібно також стежити за тим, щоб вказана інформація залишалася актуальною. А установу потрібно одразу ж повідомляти про зміни персональних даних та обставин, що можуть впливати на право отримувати гроші.