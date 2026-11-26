Лиц, получавших социальную помощь, но при этом не сообщивших немецким органам о поступлении средств на украинские счета, могут лишить финансовой поддержки, пишет FOCUS Online.

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Почему украинцы в Германии лишаются социальной поддержки?

Случаи, когда украинцы не декларировали доходы из-за рубежа, выявили в федеральной земле Тюрингия. Проверку тогда проводил центр занятости округа Грайц. Специалисты проанализировали финансовое положение украинцев, получавших базовую финансовую помощь.

И в результате проверки у 38 человек были выявлены незадекларированные доходы, поступавшие на счета в Украине. Речь идет, в частности, о:

пенсионные выплаты;

доходы от аренды недвижимости;

доходы от аренды земельных участков.

Не уточняется, почему люди не сообщали о своих доходах. Но среди возможных причин называют незнание требований, языковой барьер или же умышленное сокрытие информации. Проверка показала, что нарушения касались 8,2% украинцев, получающих социальную помощь в округе Грайц.

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В целом же в Германии сейчас получают помощь примерно 626 тысяч украинских беженцев. А для того, чтобы определить право на помощь, немецкие органы учитывают совокупные доходы и активы человека независимо от страны, в которой они находятся.

Поэтому заявителям обязательно необходимо предоставить всю информацию об имуществе. В частности, будут проверяться:

банковские сбережения и депозиты;

недвижимость и земельные участки;

ценные бумаги и ETF;

автомобили;

наличные деньги;

накопительное страхование жизни;

прочие активы, что имеют денежную стоимость.

А вот если такие сведения скрыть, в некоторых случаях это может повлечь за собой уголовную ответственность. В то же время в Германии предусмотрено "защищенное имущество" – его не учитывают при определении права на социальную помощь. Его размер зависит от возраста человека.

Вот какие суммы актуальны с 1 июля 2026 года:

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для людей в возрасте до 30 лет – до 5000 евро;

для лиц в возрасте от 51 года – до 20 000 евро.

После проведения проверок 16 украинцев полностью лишились выплат – и это позволит сэкономить 151 440 евро в год. Ни один из получателей не подал апелляцию, и все покинули округ Грайц. Еще 38 украинцам выплаты сократили, и благодаря этому местные власти планируют экономить от 7500 до 8000 евро ежемесячно.