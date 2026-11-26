Фінансової підтримки можуть позбавити людей, які отримували соціальну допомогу, але водночас не повідомили німецькі органи про надходження коштів на українські рахунки, пише FOCUS Online.

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Чому українці в Німеччині втрачають соціальну підтримку?

Випадки, коли українці не декларували доходи з-за кордону, виявили у федеральній землі Тюрингія. Перевірку тоді проводив центр зайнятості округу Грайц. Фахівці проаналізували фінансове становище українців, що отримували базову фінансову допомогу.

І після перевірки у 38 людей виявили незадекларовані доходи, що надходили на рахунки в Україні. Мовиться, зокрема, про:

пенсійні виплати;

доходи від оренди нерухомості;

доходи від оренди земельних ділянок.

Не уточнюється, чому люди не повідомляли про свої доходи. Але серед можливих причин називають незнання вимог, мовний бар'єр або ж навмисне приховування інформації. Перевірка показала, що порушення стосувалися 8,2% українців, що отримують соціальну допомогу в окрузі Грайц.

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Загалом же в Німеччині зараз отримують допомогу приблизно 626 тисяч українських біженців. А для того, аби визначити право на допомогу, німецькі органи враховують сукупні доходи та активи людини незалежно від країни, в якій вони перебувають.

Відтак заявникам обов'язково потрібно надати усю інформацію про майно. Перевірятимуть зокрема:

банківські заощадження та депозити;

нерухомість та земельні ділянки;

цінні папери та ETF;

автомобілі;

готівку;

накопичувальне страхування життя;

інші активи, що мають грошову вартість.

А ось якщо такі відомості приховати, у деяких випадках це може загрожувати кримінальною відповідальністю. Водночас у Німеччині передбачене "захищене майно" – його не враховують під час визначення права на соціальну допомогу. Розмір його залежить від віку людини.

Ось які суми актуальні з 1 липня 2026 року:

для людей віком до 30 років – до 5000 євро;

для осіб віком від 51 року – до 20 000 євро.

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Після проведення перевірок 16 українців повністю втратили виплати – і це дозволить заощаджувати 151 440 євро на рік. Жоден з отримувачів не подав апеляцію, і всі залишили округ Грайц. Ще для 38 українців виплати скоротили, і завдяки цьому місцева влада планує заощаджувати від 7500 до 8000 євро щомісяця.