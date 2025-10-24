Более 100 000 человек в Новой Зеландии не вышли на работу: в чем причина

В четверг, 23 октября, более 100 тысяч медсестер, учителей и государственных работников в Новой Зеландии не вышли на работу. Из-за забастовки они пытаются добиться улучшения условий труда и повышения зарплат.

В Новой Зеландии состоялась одна из крупнейших забастовок во всей истории страны. "Мегастрайк" объединил работников из разных секторов – медицинских специалистов, медсестер, учителей и госслужащих, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему в Новой Зеландии происходят забастовки?

В Веллингтоне и нескольких других регионах забастовку пришлось отменить из-за экстремальных погодных условий – и все же по всей стране десятки тысяч людей собрались на митинги по всей стране. Протестующие требуют от правительства инвестировать средства в образование и здравоохранение.

Пациенты не должны страдать или умирать, пока ситуация не улучшится,

– заявила медсестра Бекс Келси на митинге.

Члены нескольких профсоюзов объявили о начале забастовок после того, как коллективные переговоры с коалиционным правительством зашли в тупик. Каждый профсоюз имеет свои требования, но в целом жалобы одинаковы: низкая оплата труда, плохие условия, недостаточное количество ресурсов – и все это ставит под угрозу не только работников, но и их пациентов и учеников, пишет The Press.

Они говорят: "Вернитесь за стол переговоров". Вспомогательный персонал ведет переговоры уже год, и каждый раз, когда мы возвращаемся, они сокращают наше предложение,

– поделилась еще одна протестующая Вики Вейр.

