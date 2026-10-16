Управление воздушного движения ENAV сообщило, что в Италии пришлось ввести временные ограничения пропускной способности после обнаружения аномалий в сети передачи данных, пишет Reuters.

Почему рейсы в Италии могут задержаться и быть отменены?

Аномалия в ночь на пятницу была зафиксирована в сети передачи данных, которая обеспечивает функционирование служб управления полетами по всей стране. Оператор римских аэропортов ADR уже сообщил, что возможны задержки и отмены рейсов из-за технических проблем, а также посоветовал пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям за актуальной информацией.

Аналогичное сообщение опубликовала также компания SEA, которая управляет миланскими аэропортами.

Источник проблемы уже удалось выявить, но пока продолжаются работы по восстановлению полноценного функционирования. Власти уже пояснили, что неисправность не связана с действиями злоумышленников.

Несмотря на то, что стабильную работу аэропортов должны были восстановить еще до 6:00 утра в пятницу, в итальянских аэропортах до сих пор наблюдаются перебои в работе из-за проблем с сетью. Уже как минимум 4 рейса отменены в аэропорту Рим-Фьюмичино, а другие службы сообщают о задержках до 60 минут, пишет Euronews.

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Кроме того, наблюдается немало задержек и отмен рейсов в аэропортах Милана и Неаполя.