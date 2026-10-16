Управління повітряного руху ENAV повідомило, що в Італії довелося запровадити тимчасові обмеження пропускної спроможності після виявлення аномалій у мережі передачі даних, пише Reuters.

Чому рейси в Італії можуть затримати та скасувати?

Аномалію в ніч на п'ятницю зафіксували у мережі передачі даних, що забезпечує функціонування служб управління польотами по всій країні. Оператор римських аеропортів ADR вже повідомив, що можливі затримки та скасування рейсів через технічні проблеми, а також порадив пасажирам звернутися до своїх авіакомпаній за актуальною інформацією.

Аналогічне повідомлення опублікувала також і компанія SEA, що управляє міланськими аеропортами.

Джерело проблеми вже вдалося виявити, але досі тривають роботи з відновлення повноцінного функціонування. Влада вже пояснила, що несправність не пов'язана зі зловмисниками.

Попри те, що стабільну роботу аеропортів мали відновити ще до 6:00 ранку у п'ятницю, в італійських аеропортах досі спостерігаються перебої в роботі через проблеми з мережею. Вже щонайменше 4 рейси скасовано в аеропорту Рим-Ф'юмічіно, а інші служби повідомляють про затримки до 60 хвилин, пише Euronews.

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Окрім того, є чимало затримок і скасувань в аеропортах Мілана та Неаполя.