В Польше хотят запретить полеты самолетов вблизи границы с Украиной после того, как Россия запустила на территорию соседней страны три ракеты, пишет польское издание Onet.

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Почему хотят запретить полеты в части Польши?

О необходимости такого запрета заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик.

Необходима зона запрета полетов на востоке страны, удаленная от границы на десять-двадцать, несколько десятков километров– сообщил он.

Чиновник пояснил, что хотел бы, чтобы соответствующее распоряжение вступило в силу уже в ближайшие недели – то есть в конце декабря или в начале января.

В польских СМИ отмечают, что это решение связано с активизацией действий России: в пятницу, 20 ноября, три российских объекта упали на территории Польши.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сначала сообщил, что это были две ракеты и реактивный дрон. Однако через два дня прокуратура сообщила, что все три объекта, упавшие на востоке Польши в пятницу, – это российские крылатые ракеты X-101.

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Также Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило об инциденте 24 ноября – во время ночного российского удара один беспилотник ненадолго нарушил воздушное пространство страны.

Цезарий Томчик также заявил, что все программы, которые сейчас реализуют военные, имеют решающее значение для безопасности страны – и среди прочего упомянул также "Восточный щит" и защиту неба Польши истребителями. Более двух месяцев назад Польша стала первой страной, изменившей свои процедуры, чтобы пилотам больше не приходилось использовать так называемую визуальную идентификацию.

На практике это означает, что пилот должен "собрать набор факторов" и на их основе идентифицировать объект, а после этого потенциально уничтожить его. Но для того, чтобы это стало возможным на практике, также необходима бесполетная зона на восточной границе страны.

Томчик отметил, что эта зона должна быть небольшой – в нескольких или даже нескольких десятках километров от границы.