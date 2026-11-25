У Польщі хочуть заборонити польоти літаків неподалік від кордону з Україною після того, як Росія запустила на територію сусідньої країни три ракети, пише польське видання Onet.

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Чому хочуть заборонити польоти в частині Польщі?

Про необхідність такої заборони заявив журналістам заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.

Потрібна зона заборони польотів на сході країни, віддалена від кордону на кільканадцять, кілька десятків кілометрів– повідомив він.

Посадовець пояснив, що хотів би, аби відповідне розпорядження почало діяти вже найближчими тижнями – тобто наприкінці грудня чи на початку січня.

У польських ЗМІ зазначають, що це рішення пов'язане з активізацією російських дій: у п'ятницю, 20 листопада, три російські об'єкти впали на території Польщі.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив спочатку, що це були дві ракети та реактивний дрон. Та через два дні прокуратура повідомила, що всі три об'єкти, що впали на сході Польщі у п'ятницю, – це російські крилаті ракети Х-101.

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Також Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило про інцидент 24 листопада – під час нічного російського удару один безпілотник ненадовго порушив повітряний простір країни.

Цезарій Томчик також заявив, що усі програми, які зараз реалізують військові, мають вирішальне значення для безпеки країни, – і серед іншого згадав також "Східний щит" та захист неба Польщі винищувачами. Понад два місяці тому Польща стала першою країною, що змінила свої процедури, аби авіаторам більше не доводилося використовувати так звану візуальну ідентифікацію.

На практиці це означає, що пілот повинен "зібрати набір факторів" і на їх основі ідентифікувати об'єкт, а після цього потенційно ліквідувати його. Але для того, аби це стало можливим на практиці, також потрібна безпольотна зона на східному кордоні країни.

Томчик зазначив, що ця зона має бути невелика – за кілька або навіть кілька десятків кілометрів від кордону.