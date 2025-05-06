Полеты станут еще интереснее: показали интерактивные иллюминаторы для самолетов

Немецкая компания ZEISS представила инновационную линейку иллюминаторов для пассажирских самолетов, которые функционируют как прозрачные голографические дисплеи. Эта разработка создаст ряд новых возможностей для авиапутешественников, улучшая их впечатления от полета.

Такие технологии ранее использовались в миссиях Европейского космического агентства и NASA, а теперь готовы к внедрению в гражданской авиации. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на компанию ZEISS.

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Интерактивные иллюминаторы для самолетов от ZEISS

Иллюминаторы самолетов будут оборудованы так, чтобы предоставлять пассажирам информацию в режиме реального времени непосредственно в пределах их прямой видимости – от маршрута и скорости и информации о достопримечательностях за бортом.

Новая технология в авиаперевозках позволила внедрить дисплеи, которые улучшают впечатления от полета, сохраняя при этом вид из иллюминатора.



Интерактивные иллюминаторы будут иметь такой вид / Фото ZEISS

Эти инновационные экраны накладываются на прозрачное стекло, создавая бесшовную интеграцию в интерьер самолета. Когда дисплеи не используются, они визуально не отличаются от обычных иллюминаторов, что позволяет пассажирам непрерывно наслаждаться видами.

Разработчики обещают футуристический дизайн, который позволит путешественникам беспрепятственно взаимодействовать с бортовой информацией, устраняя потребность в дополнительных экранах и устройствах.



Также предложили инновационные перегородки / Фото ZEISS

Кроме того, компания ZEISS представила ряд инновационных решений для интерьеров самолетов. В частности, перегородки, оборудованы прозрачными дисплеями и передовыми бесконтактными голографическими интерфейсами управления.

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