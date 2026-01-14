Напуганные местные бежали из домов: популярную точку Италии накрыло землетрясение
- 13 января в Италии произошли два землетрясения в провинции Форли-Чезена и Равенне, магнитудой 4,3 и 4,1 балла соответственно.
- Землетрясения вызвали перебои в движении транспорта, эвакуацию школ и офисов, но сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
13 января в Италии зафиксировали землетрясение магнитудой примерно 4,3 балла. Оно произошло утром в провинции Форли-Чезена.
В Италии во вторник произошло сразу два землетрясения – одно в Форли-Чезани, а через несколько минут афтершок магнитудой 4,1 балла достиг и Равенны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Что известно о землетрясении в Италии?
Оба землетрясения были совсем недолгими и длились примерно 4 – 5 секунд. Впрочем, жители пострадавших районов точно их почувствовали, ведь дома начали трястись. Кроме того, два землетрясения вызвали значительные перебои в движении транспорта.
В районе Романьи пришлось остановить движение поездов для проведения технических проверок. Также пострадали линии Болонья-Римини, Феррара-Римини, Кастельболоньезе-Равенна и Фаэнца-Равенна.
В школах и офисах неподалеку в качестве меры предосторожности провели эвакуацию, а некоторые люди поспешно покидали свои дома, чтобы дождаться окончания подземных толчков. Сейчас сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
В целом район, где произошло землетрясение, имеет более низкую сейсмическую активность, чем центральная и южная Апеннинские зоны Италии, но и здесь случаются землетрясения. Происходит это из-за того, что вся страна лежит в активном тектоническом регионе, образовавшемся в результате столкновения Африканской и Евразийской плит, пишет Newsweek.
И данные Национального института геофизики и вулканологии свидетельствуют, что толчки такой силы в регионе являются ожидаемыми, и поэтому здания выдержали последствия землетрясения. Между тем мэр Русси Валентина Палли подтвердила приказ об эвакуации и призвала местных жителей сохранять спокойствие.
Мы были в эпицентре землетрясения, которое ощутилось около 9:27 утра. Разрушений в этом районе не было. Эвакуацию проводили организованно. Мы оцениваем развитие ситуации. Я, конечно, буду информировать вас, если будет нужно. Сейчас, несмотря на страх, важно сохранять спокойствие,
– написала она в соцсетях.
