В Италии во вторник произошло сразу два землетрясения – одно в Форли-Чезани, а через несколько минут афтершок магнитудой 4,1 балла достиг и Равенны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что известно о землетрясении в Италии?

Оба землетрясения были совсем недолгими и длились примерно 4 – 5 секунд. Впрочем, жители пострадавших районов точно их почувствовали, ведь дома начали трястись. Кроме того, два землетрясения вызвали значительные перебои в движении транспорта.

В районе Романьи пришлось остановить движение поездов для проведения технических проверок. Также пострадали линии Болонья-Римини, Феррара-Римини, Кастельболоньезе-Равенна и Фаэнца-Равенна.

В школах и офисах неподалеку в качестве меры предосторожности провели эвакуацию, а некоторые люди поспешно покидали свои дома, чтобы дождаться окончания подземных толчков. Сейчас сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

В целом район, где произошло землетрясение, имеет более низкую сейсмическую активность, чем центральная и южная Апеннинские зоны Италии, но и здесь случаются землетрясения. Происходит это из-за того, что вся страна лежит в активном тектоническом регионе, образовавшемся в результате столкновения Африканской и Евразийской плит, пишет Newsweek.

И данные Национального института геофизики и вулканологии свидетельствуют, что толчки такой силы в регионе являются ожидаемыми, и поэтому здания выдержали последствия землетрясения. Между тем мэр Русси Валентина Палли подтвердила приказ об эвакуации и призвала местных жителей сохранять спокойствие.