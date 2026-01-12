Вилла 18-го века на берегу культового озера Комо в Италии стала популярной еще в начале 2000-х годов, но уже сейчас стала жертвой своего же успеха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему городок в Италии "запрещает" въезд туристам?

Вилла дель Балбьянелло известна прежде всего тем, что появлялась в блокбастерах о Джеймсе Бонде и серии фильмов Звездные войны – но теперь в вилле вынуждены уменьшить количество посетителей. Италия уже не первый год борется с чрезмерным туризмом, и уменьшение путешественников в вилле поможет сохранить ее красоту.

Ранее виллу ежедневно могли посещать 2000 туристов – однако уже совсем скоро это количество уменьшится до 1200. Имение, построено в 1787 году на руинах монастыря, появилось в двух фильмах – "Звездные войны: Эпизод II – Атака клонов" и "Казино рояль".

И именно поэтому туристы едут на виллу, чтобы воссоздать культовые сцены. К сожалению, это также привело к большему количеству людей на территории вокруг виллы, что угрожает садам и историческому строению.

Уменьшение количества посетителей – это радикальное решение, пишет The Telegraph. Оказалось, что даже несмотря на увеличение доходов большое количество туристов не только ставит под угрозу сохранение целостности виллы, но и "вредит ее имиджу".

Интересно! В Звездных войнах вилла служила убежищем Падме на ее родной планете Набу, где она тайно вышла замуж за Энакина Скайуокера. А вот в фильме "Казино Рояль" вилла Балбьянелло стала живописным местом восстановления Джеймса Бонда после пыток.

