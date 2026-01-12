Вілла 18-го століття на березі культового озера Комо в Італії стала популярною ще на початку 2000-х років, але вже зараз стала жертвою свого ж успіху, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому містечко в Італії "забороняє" в'їзд туристам?

Вілла дель Балб'янелло відома передусім тим, що з'являлася у блокбастерах про Джеймса Бонда та серії фільмів Зоряні війни – але тепер у віллі змушені зменшити кількість відвідувачів. Італія вже не перший рік бореться з надмірним туризмом, і зменшення мандрівників у віллі допоможе зберегти її красу.

Раніше віллу щодня могли відвідувати 2000 туристів – проте вже зовсім скоро ця кількість зменшиться до 1200. Маєток, збудований 1787 року на руїнах монастиря, з'явився у двох фільмах – "Зоряні війни: Епізод II – Атака клонів" та "Казино рояль".

І саме через це туристи їдуть до вілли, аби відтворити культові сцени. На жаль, це також призвело до більшої кількості людей на території навколо вілли, що загрожує садам та історичній будові.

Зменшення кількості відвідувачів – це радикальне рішення, пише The Telegraph. Виявилося, що навіть попри збільшення доходів велика кількість туристів не тільки ставить під загрозу збереження цілісності вілли, але й "шкодить її іміджу".

Цікаво! У Зоряних війнах вілла слугувала притулком Падме на її рідній планеті Набу, де вона таємно одружилася з Енакіном Скайвокером. А ось у фільмі "Казино Рояль" вілла Балб'янелло стала мальовничим місцем відновлення Джеймса Бонда після тортур.

