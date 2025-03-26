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Закордон Жизнь за границей Чтобы не получить молоко вместо "латте": что надо знать об особенностях жизни в Италии
26 марта, 18:29
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Чтобы не получить молоко вместо "латте": что надо знать об особенностях жизни в Италии

Марта Касиянчук
Основні тези
  • В итальянских кофейнях существуют две системы заказа кофе: сначала платите на кассе, а потом заказываете у бариста, или наоборот.
  • В большинстве случаев заказ "caffe" означает эспрессо, а "латте" в Италии означает молоко, поэтому нужно заказывать "латте макиато".

Ежегодно тысячи украинцев отправляются в Италию, привлеченные ее знаменитой кухней и богатым культурным наследием. Большинство ассоциируют для себя эту страну с пиццей, пастой и Римом, но часто оказывается, что жизнь в Италии имеет некоторые вещи, которые удивляют.

О том, что в этой стране способно вызвать удивление, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @vale.rusova, которая живет в Италии. Лучше ознакомьтесь с этим, чтобы не попасть в курьезную ситуацию.

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Вещи, которые могут удивить в Италии

  1. Оплата в кафе

В кафе Италии есть две системы: приходите на кассу, платите за кофе и только тогда идете к баристе с чеком его заказать, или заказываете и потом идете на кассу платить – после того, как допили.

  1. Кофе на барной стойке

Если вы заказываете просто "caffe", то в 90% случаев вам дадут обычное эспрессо, которое можно выпить сразу на барной стойке.

Это настолько популярная вещь среди итальянцев, что я уже тоже к ней привыкла,
– говорит девушка.

  1. Круассаны могут звучать по-разному

В Италии обычный круассан может называться двумя словами: "brioche" или "cornetto". Все зависит от региона.

    Какие факты об Италии могут удивить: смотрите видео

    1. Латте – это не кофе

    В Италии не существует "латте" как вид кофе – это просто молоко. Поэтому, когда вы приходите в кофейню за "латте" – заказывайте "латте макиато", и тогда подадут кофе, а не стакан молока.

    К слову, вот 2 украинских имени, с которыми в Италии можно попасть впросак.