Украинка рассказала, что и аренда жилья, и основные расходы на проживание у моря в Египте обходятся ей даже дешевле, чем в столице.

Сколько стоит жизнь в Египте?

Блогерша рассказала, что в первую очередь семья начала искать крышу над головой – и в итоге женщина сняла апартаменты прямо на территории гостиничного комплекса в Хургаде. А это значит, что без лишних затрат она также получила и часть курортных удовольствий.

Из плюсов – много детей, несколько бассейнов, детская анимация, первая линия моря – это бесплатно. На территории есть кафе и рестораны – это за дополнительную плату,

– поделилась она.

Женщина искала квартиру 1+1, но в итоге остановила свой выбор на студии, ведь других свободных апартаментов не было. По цене это обошлось ей в 450 долларов и еще 60 долларов за коммунальные услуги.

Украинка рассказала о ценах в Египте: смотрите видео

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Но тем, кто мечтает пожить в Египте, следует также быть готовыми к тому, что расходы на доступ к сети неожиданно высоки – и вопросом доступа к интернету, скорее всего, придется заниматься самостоятельно.

Интернет ищете, оплачиваете сами. В моем случае это еще +$100,

– рассказала женщина.

Но такие суммы женщину не пугают, и она настроена довольно строго контролировать финансы. В идеале она рассчитывает укладываться в 1000 долларов в месяц. В комментариях многие отметили, что цены в Египте даже ниже, чем во многих городах Украины.

Согласно Numbeo, цены в Хургаде действительно ниже, чем, например, во Львове – арендная плата ниже на 54,5%, а цены на продукты – почти на 30%. За однокомнатную квартиру в центре города нужно заплатить примерно 22 547 гривен.