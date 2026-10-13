Українка поділилася, що й оренда житла, і базові потреби на життя біля моря в Єгипті виходять їй навіть дешевше, ніж у столиці.

Скільки коштує життя в Єгипті?

Блогерка розповіла, що передусім родина почала шукати дах над головою – і зрештою жінка винайняла апартаменти просто на території готельного комплексу в Хургаді. А це означає, що без зайвих оплат вона також отримала і частину курортних радощів.

Із плюсів – багато дітей, декілька басейнів, дитяча анімація, перша лінія моря – це безкоштовно. На території є кафе і ресторани – це за додаткову оплату,

– поділилася вона.

Жінка шукала квартиру 1+1, але зрештою зупинила свій вибір на студії, адже інших вільних апартаментів не було. За ціною це обійшлося їй у 450 доларів та ще 60 доларів за комунальні послуги.

Українка розповіла про ціни в Єгипті: дивіться відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але людям, що мріють пожити в Єгипті, слід також приготуватися до того, що витрати на доступ до мережі несподівано високі – і питанням доступу до інтернету, цілком ймовірно, доведеться займатися власноруч.

Інтернет шукаєте, оплачуєте самі. У моєму випадку це ще + $100,

– розповіла жінка.

Але такі суми жінку не лякають, і вона налаштована досить суворо контролювати фінанси. В ідеалі вона розраховує вкладатися у 1000 доларів на місяць. У коментарях чимало людей зауважили, що ціни в Єгипті навіть нижчі, ніж у багатьох містах України.

Згідно з Numbeo, ціни в Хургаді й справді нижчі, ніж, наприклад, у Львові – ціна на оренду менша на 54,5%, а ціна продуктів – майже на 30%. За однокімнатну квартиру в центрі міста потрібно віддати приблизно 22 547 гривень.