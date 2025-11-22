"Что такое жить в Финляндии": 8 необычных фактов от украинки
- Финляндия отмечается уважением к личным границам, а кофе является важным социальным элементом.
- Среди недостатков жизни в Финляндии – социальная изоляция, медленная техподдержка, и низкое качество услуг за высокую цену.
Украинка Мария уже в течение определенного времени живет в Финляндии, и на собственном опыте узнала, как выглядит жизнь в этой стране.
Жизнь в Финляндии подойдет далеко не всем – и перед тем, как решиться на переезд, нужно узнать, какие недостатки и преимущества есть в этой стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на maryy_sokha.
Интересно "Цены почти как в Украине": наша землячка развенчала мифы о Финляндии
Какие есть плюсы жизни в Финляндии?
Уважение к личным границам
Украинка рассказала, что в Финляндии можно легко выйти на улицу, и никто не будет к вам говорить. И это не потому, что финны холодные и закрытые, а потому, что здесь очень уважают личное пространство человека.
Украинка рассказала о жизни в Финляндии: смотрите видео
Кофе как социальная валюта
Финляндия – это страна, где люди пьют больше всего кофе. На каждого финна ежегодно приходится примерно 12,5 килограммов зерен. А это значит, что к кофепитиям здесь также относятся очень серьезно: поэтому если вас пригласят на кофе, это будет означать, что начинает появляться настоящая дружба.
Потому что кофе здесь – способ показать "ты свой",
– поделилась украинка.
Жизнь без присмотра
В Финляндии не принято следить за людьми: никто не будет заглядывать в корзину с продуктами, в кафе никто не будет смотреть косо из-за количества взятых салфеток и тому подобное.
Хождение босиком
Многие финны ходят босиком по траве или по мху – и, по словам украинки, для них это своеобразная "терапия" и единение с природой.
Даже в школах учителя и дети могут ходить босиком, это для них нормально,
– добавила девушка.
Любовь к ягодам
Когда начинается сезон ягод и грибов, офисы в Финляндии пустеют, ведь здесь почти все любят выходить на природу и собирать урожай, или просто гулять.
Какие есть недостатки в жизни в Финляндии?
Социальная изоляция
В Финляндии не принято вести разговоры с незнакомцами – и украинка поделилась, что когда пытается завести разговор в кафе или просто в очереди в магазине, чувствует себя как "гость не в своем мире".
Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!
Отсутствие техподдержки
Если в Финляндии ломается какая-то техника, приходится оставаться с проблемой один на один, ведь сервисы поддержки очень медленные, или не работают вообще
Упаковка
Финны считают себя эконацией, но ты покупаешь одно яблоко – его кладут в пакет; в магазине покупаешь огурец – а он уже в полиэтиленовом пакете. Когда сдаешь бутылки, автомат выплевывает чек, с которого ты не получаешь свои копейки,
– пожаловалась украинка.
Низкое качество услуг и товаров
Украинка поделилась, что многие услуги в Финляндии дорогие, но это вовсе не означает, что они будут качественные. И, например, за кофе с круассаном можно отдать 12 евро, а за ужин на одного человека – 40 евро. И приходится радоваться не качеству услуги, а тому, что она вообще есть.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, жившая в Германии, решила уехать из страны и раскрыла три необычные причины, почему ей не нравилась жизнь там.
Также украинка, живущая в Нидерландах, поделилась, что эта страна подойдет далеко не для всех. В частности, самый большой недостаток, на который нужно учитывать перед переездом – это налоги, что часто достигают 40%.