Сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы прожить без социальной помощи

В Германии довольно дорогая жизнь, а наибольшие расходы идут на проживание. Однако если работать, то все можно покрыть.

В поселках жизнь дешевле, однако вряд ли в каждом отделенном городке Германии найдется работа, которая позволит покрыть расходы на семью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Цены на проживание в Германии

Как отмечают журналисты, наименьшие расходы на семью в Германии составляют 1 500 евро. Больше всего расходы идут именно на аренду жилья, цены на которую варьируются в зависимости от города:

Мюнхен – от 1 023 евро в отдаленном районе города;

Берлин – от 907 до 1 331 евро;

Штутгарт – от 787 до 1 278 евро;

Франкфурт – от 878 до 1 143 евро;

Гамбург – от 803 до 1 056 евро;

Кельн – от 678 до 906 евро.

Стоит заметить, что жилье там часто сдают без мебели, поэтому это дополнительные расходы. Однако подержанные предметы быта можно приобрести по очень низкой цене.

Также в Германии каждое домохозяйство должно вносить плату на общественное вещание в размере 18,36 евро в месяц. Независимо от того, смотрите ли вы немецкое телевидение, и слушаете ли радио.



В Германии придется платить за медстрахование / Pexels

Далее следуют не менее важные за жилье расходы, в частности питание. Стоимость средней недельной корзины на 1 человека достигает примерно 100 евро.

А еще в Германии обязательное медицинское страхование – сумма взноса за государственную страховку составляет примерно 170 евро в месяц с человека.

Кроме этого, всегда есть дополнительные расходы, такие как: оплата мобильной связи и интернета, проездной или бензин, оплата за образование детей и тому подобное.

Поэтому в целом ежемесячный доход для различных категорий населения должен составлять: