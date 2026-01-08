"Чему-то да научат": украинка раскрыла неожиданные преимущества Германии
- Украинка, которая переехала в Германию, отмечает преимущества страны: тихая и спокойная жизнь, развитый экологический транспорт, сортировка мусора, качественное образование, и спортивный образ жизни жителей.
- Эти факторы, по ее словам, отличают Германию от Украины, ведь все следуют правилам, ценят момент и активно занимаются спортом.
Украинка, переехавшая в Германию, рассказала, что же ей нравится в этой стране –и преимуществ там немало.
Германия – это страна, где сейчас проживает больше всего украинцев в Европе. И недаром – ведь страна может похвастаться достаточно большим количеством плюсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на yuliaintrovert.
Что украинцам нравится в Германии?
Первый большой плюс Германии – это то, что в стране очень тихо и спокойно.
Все живут свою медленную жизнь, и это позволяет немного остановиться и ценить момент,
– поделилась украинка.
Второе преимущество – это экологический общественный транспорт, ведь он в Германии очень развит. Кроме того, нравится украинцам и то, что в стране все сортируют мусор. По мнению украинки, именно такие вещи, как эта, и отличают Германию от Украины – потому что "все следуют правилам".
Украинка раскрыла плюсы Германии: смотрите видео
Четвертый плюс Германии для девушки – это качественное и современное образование.
Здесь тебя точно чему-то и научат,
– добавила она.
Последнее, но достаточно важное преимущество – большинство людей в Германии достаточно спортивные и любят гулять. Никто не закрывается, люди выходят на свежий воздух.
