Украинка рассказала о переезде в Германию в 2025: стоит ли это делать

Украинка, живущая в Германии, рассказала, что нужно знать людям, которые сейчас только задумываются о переезде в эту страну.

Германия – это очень популярная среди украинцев страна. Но перед тем, как переезжать туда, следует узнать несколько фактов. сообщает 24 Канал со ссылкой на anastasiiiiiiia123.

Интересно "Здесь есть правило – забирать у богатых": украинка раскрыла плюсы популярной европейской страны

Что нужно знать перед переездом в Германию?

Украинка рассказала, что если бы она переезжала в Германию в 2025 году с нуля и сама, она бы прежде всего сосредоточилась бы на выборе города, ведь от него зависит больше, чем кажется на первый взгляд. Сама она живет в Кельне, но чувствует себя там "белой вороной".

Поискала бы форумы, какие индустрии, достаточно ли фирм в тех сферах, которые меня интересуют для будущей работы,

– поделилась украинка.

Кроме того, она предупредила, что еще в Украине стоит перевести и заверить документы. Но самый важный момент – это прописка, ведь поиск квартиры в Германии – это долгое и непростое дело. Впрочем, без нужных бумажек будет сложнее искать работу.

Украинка советует в соцсетях расспрашивать людей, есть ли свободные места в общежитиях, а если повезет – найти контакты заведующий.

Украинка рассказала о переезде в Германию: смотрите видео

Следующий пункт, без которого не обойтись – это язык. Украинка советует начинать занятия с репетитором, а также пригласить языковые курсы с job-центра. А для людей, которые не знают немецкого, она советует выделить на обучение по крайней мере два года.

Студентам блогер советует брать кредит и идти на бакалавра, ведь немецкое образование очень высоко ценится, и с ним будет проще найти работу. Также украинка советует как можно скорее выходить из только украиноязычной среды – вместо этого посещать языковые кафе, где собираются люди для общения, искать знакомых и друзей немцев, чтобы как можно быстрее овладеть языком и адаптироваться к жизни в Германии.

Также во время учебы девушка советует искать только подработку, а не полноценную работу.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?