Українка розповіла про переїзд до Німеччини у 2025: чи варто це робити
- Перед переїздом до Німеччини важливо вибрати місто, підготувати документи, вирішити питання з пропискою та шукати житло заздалегідь.
- Необхідно вивчати німецьку мову, брати мовні курси, а також інтегруватися в німецькомовне середовище через спілкування та пошук підробітків.
Українка, що живе в Німеччині, розказала, що потрібно знати людям, які зараз лише замислюються про переїзд до цієї країни.
Німеччина – це дуже популярна серед українців країна. Та перед тим, як переїздити туди, слід дізнатися кілька фактів. повідомляє 24 Канал з посиланням на anastasiiiiiia123.
Цікаво "Тут є правило – забирати в багатих": українка розкрила плюси популярної європейської країни
Що потрібно знати перед переїздом до Німеччини?
Українка розповіла, що якби вона переїздила до Німеччини у 2025 році з нуля й сама, вона б передусім зосередилася б на виборі міста, адже від нього залежить більше, ніж видається на перший погляд. Сама вона живе у Кельні, але відчуває себе там "білою вороною".
Пошукала б форуми, які індустрії, чи достатньо фірм у тих сферах, які мене цікавлять для майбутньої роботи,
– поділилася українка.
Окрім того, вона попередила, що ще в Україні варто перекласти та завірити документи. Але найважливіший момент – це прописка, адже пошук квартири у Німеччині – це довга та непроста справа. Втім, без потрібних папірців буде складніше шукати роботу.
Українка радить в соцмережах розпитувати людей, чи є вільні місця у гуртожитках, а якщо пощастить – знайти контакти завідувач.
Українка розповіла про переїзд до Німеччини: дивіться відео
Наступний пункт, без якого не обійтися – це мова. Українка радить починати заняття з репетитором, а також запросити мовні курси з job-центру. А для людей, які не знають німецької, вона радить виділити на навчання принаймні два роки.
Студентам блогерка радить брати кредит і йти на бакалавра, адже німецька освіта дуже високо цінується, і з нею буде простіше знайти роботу. Також українка радить якомога швидше виходити з лише українськомовного середовища – натомість відвідувати мовні кафе, де збираються люди для спілкування, шукати знайомих та друзів німців, аби якомога швидше опанувати мову та адаптуватися до життя у Німеччині.
Також під час навчання дівчина радить шукати лише підробіток, а не повноцінну роботу.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка розкрила три причини, чому переїхала до Хорватії – несподівані переваги цієї країни просто вражають.
Тим часом українка розкрила, чому їй не сподобалося жити на Шрі-Ланці. Ця дуже популярна країна має кілька несподіваних мінусів.