В частности следует знать об основных возможных причинах депортации из страны. Об этом пишет 24 Канал.

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Нарушение визового режима

Если остаться в Канаде после окончания срока действия визы или разрешения, грозит депортация. То же касается работы и учебы без разрешения.

Также причиной изгнания из страны может стать предоставление ложной информации во время иммиграционного процесса. Например, фальсификация документов или сокрытие фактов о себе.

Кроме того, основанием для депортации может стать нарушение условий пребывания по программе CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).

Обратите внимание. Украинцы, прибывшие по CUAET до 15 июля 2023 года, имеют право находиться в Канаде 3 года. Из-за полномасштабного вторжения Канада применяет к украинцам административную отсрочку депортации, если нет серьезных нарушений.

Уголовные правонарушения

Сейчас депортировать могут из-за совершения преступлений, которые представляют угрозу безопасности или здоровью граждан Канады. Однако только после приговора суда.