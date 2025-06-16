Зокрема слід знати про основні можливі причини депортації з країни. Про це пише 24 Канал.

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Порушення візового режиму

Якщо залишитися в Канаді після закінчення терміну дії візи чи дозволу, загрожує депортація. Те саме стосується роботи та навчання без дозволу.

Також причиною вигнання з країни може стати надання неправдивої інформації під час імміграційного процесу. Наприклад, фальсифікація документів чи приховування фактів про себе.

Крім того, підставою для депортації може стати порушення умов перебування за програмою CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).

Зверніть увагу. Українці, які прибули за CUAET до 15 липня 2023 року, мають право перебувати у Канаді 3 роки. Через повномасштабне вторгнення Канада застосовує до українців адміністративне відстрочення депортації, якщо немає серйозних порушень.

Кримінальні правопорушення

Наразі депортувати можуть через вчинення злочинів, які становлять загрозу безпеці чи здоров'ю громадян Канади. Однак лише після вироку суду.