По наблюдениям украинки, жизнь в Нидерландах далеко не всегда такая комфортная, как кажется украинцам. Между тем зять женщины, голландец, даже пришел к выводу, что малообеспеченные украинцы могут жить лучше, чем бедные голландцы, пишет ТСН.

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Что украинка заметила в жизни в Нидерландах?

Украинка ведет блог под названием "Новая жизнь беженцев из Херсонщины", и недавно навестила родственников в Нидерландах и сравнила жизнь в этой стране и в Украине. По словам женщины, часть голландцев на протяжении всей жизни снимают жилье и не имеют собственной недвижимости. Также им приходится очень тщательно следить за расходами на отопление и коммунальные услуги.

А вот когда женщина прогуливалась по жилому кварталу в деревне Каудум, она обратила внимание на то, что примерно половина жителей проживает в арендованном жилье. Причем в социальном жилье проживают не только пенсионеры, но и молодые семьи с детьми.

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Площадь таких квартир совсем небольшая, а бытовые помещения остаются довольно тесными. Санузлы маленькие, а кухни имеют площадь примерно два на два метра. В спальнях часто едва хватает места для кровати и стула.

Здесь туалетная комната, знаете, как мышиный глаз, – совсем крошечная. Кухня в этой квартире тоже два на два метра, спальня такая, что там помещается только кровать и стул. А самая большая комната – четыре на три метра, где хоть немного можно свободно дышать и стены на тебя не давят– рассказала женщина.

Базовая аренда небольшого социального жилья обойдется в 700 евро в месяц. Но вместе с коммунальными услугами и дополнительными расходами на содержание жилья его стоимость поднимается до 1500 евро.

А еще дороже обходится жизнь в двухэтажном доме, рассчитанном на две семьи. Именно такой сейчас живут дочь блогерши и ее муж. Зимой за жилье приходится платить 2000 евро, а порой и больше. Знакомые семьи, живущие в столице страны, тратят на аренду 2500 евро ежемесячно.

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Невероятно сильно украинку удивили и расходы на отопление жилья – зимой из-за этого большинство голландцев поддерживают температуру на отметке в 16 градусов. Также блогерша поделилась историей, что произошло с ее зятем: он забыл выключить отопление на ночь, а утром проверил расходы через мобильное приложение.

Мой зять как-то утром встал, а вечером забыли выключить отопление. Посмотрел в своем приложении, сколько накрутило: 50 евро за одну ночь, с вечера до утра– поделилась украинка.

Мужчина также побывал в Украине и пришел к выводу, что бедные украинцы живут лучше, чем бедные голландцы.