За спостереженнями українки, далеко не завжди життя у Нідерландах таке комфортне, як видається українцям. Тим часом зять-нідерландець жінки навіть вирішив, що малозабезпечені українці можуть жити краще за бідних українців, пише ТСН.

Adv

популярні відео

Що українка помітила у житті в Нідерландах?

Українка веде блог під назвою "Нове життя біженців з Херсонщини", і нещодавно навідала родичів у Нідерландах та порівняла життя у цій країні та в Україні. І за словами жінки, частина нідерландців протягом усього життя орендують житло і не мають власної нерухомості. Також їм доводиться дуже ретельно стежити за витратами на опалення та комунальні послуги.

А ось коли жінка прогулювалася житловим кварталом у селі Каудум, вона звернула увагу на те, що десь половина мешканців живуть в орендованому житлі. А в соціальному житлі проживають не тільки пенсіонери, але й молоді сім'ї з дітьми.

Реклама

Площа таких помешкань зовсім невелика, а побутові приміщення залишаються досить тісними. Санвузли маленькі, а кухні мають площу приблизно два на два метри. В спальнях часто ледь вистачає місця для ліжка та стільця.

Тут туалетна кімната, знаєте, як мишаче око, – зовсім крихітна. Кухня в цьому житлі теж два на два метри, спальня така, що там уміщається тільки ліжко і стілець. А найбільша кімната – чотири на три метри, де хоч трохи можна вільно дихати й стіни на тебе не тиснуть– розповіла жінка.

Базова оренда невеликого соціального житла обійдеться у 700 євро на місяць. Але разом з комунальними послугами та додатковими витратами на утримання житла його вартість підіймається до 1500 євро.

А ще дорожче обходиться життя у двоповерховому будинку, що розрахований на дві родини. Саме у такому зараз мешкають донька блогерки і її чоловік. Взимку за житло доводиться платити 2000 євро, а часом і більше. Знайомі родини, що живуть у столиці країни, витрачають на оренду 2500 євро щомісяця.

Реклама

Неймовірно сильно українку здивували й витрати на обігрів житла – взимку через це більшість нідерландців тримають температуру на позначці у 16 градусів. Також блогерка поділилася історією, що трапилася з її зятем: він забув вимкнути опалення на ніч, а вранці перевірив витрати через мобільний застосунок.

Мій зять встав якось уранці, а ввечері забули вимкнути опалення. Подивився у свій застосунок, скільки накрутило: 50 євро за одну ніч, із вечора до ранку– поділилася українка.

Чоловік також був в Україні та прийшов до висновку, що бідні українці живуть краще, ніж бідні нідерландці.