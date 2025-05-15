Розводили чехів на гроші: затримали понад 70 шахраїв із Закарпаття
- Чеська та українська поліція викрили велику шахрайську мережу, яка обманювала громадян Чехії та інших країн ЄС, створюючи підроблені інвестиційні платформи.
Під час обшуків СБУ затримала 70 людей, серед яких 4 організатори схеми, а головним підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення за шахрайство в особливо великих розмірах.
Чеська та українська поліція провели спільну спецоперацію, яка допомогла викрити велику шахрайську мережу. Зловмисники ошукували громадян Чехії на гроші.
Крім того, виявилося, що жертвами цих шахраїв стали громадяни й інших країн ЄС. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Національної поліції Чехії.
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Що відомо про ситуацію
Злочинна група створювала підроблені інвестиційні платформи, які виглядали як справжні. Людей переконували встановити додатки для віддаленого доступу до комп'ютера, а потім переказувати кошти на шахрайські рахунки. Після цього гроші виводили через криптовалюти.
Таким чином лише у Чехії постраждали щонайменше 37 людей, які загально втратили понад 9 мільйонів крон. Загальна шкода по Євросоюзу може сягати мільйонів євро.
Виявилося, що Центр операцій шахраїв був розташований в адміністративній будівлі на Закарпатті. Він займав два поверхи, мав свою серверну кімнату, був обладнаний відеонаглядом, сигналізацією та охороною. Там працювали айтівці та оператори кол-центру.
Під час обшуків СБУ затримала 70 людей, серед яких 4 організатори схеми. Також в спецоперації брали участь чотири чеські поліцейські з підрозділу NCTEKK (Національний центр боротьби з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю).
Яке покарання загрожує зловмисникам
Головним підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах за статтею 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.
Наразі правоохоронці продовжують розслідування.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали українця, який брав участь в злочинній групі з видачі підробних документів про навчання.