Ніколи не одягайте це в літак: в Ryanair попередили пасажирів про популярний аксесуар

Представники Ryanair написали у соцмережах, що один предмет, який дуже полюбляють пасажири, краще не одягати в літак. Допис одразу ж викликав жваву дискусію серед туристів.

Якщо ви плануєте подорож за кордон найближчим часом та летітимете літаком, краще не вдягати на борт одну популярну річ, пише Express.

Що не варто вдягати у літак?

Ryanair – це надзвичайно популярна авіакомпанія, і особливо сильно її люблять туристи, що подорожують з дуже обмеженим бюджетом. Та навесні і влітку в компанії попереджають, що краще утриматися від носіння надзвичайно популярного аксесуара.

Зверніть увагу: пасажири не виглядають круто в сонцезахисних окулярах на борту,

– написали в авіакомпанії.

Втім, сонцезахисні окуляри, це далеко не єдина річ, якій на борту не місце. Ось ще кілька елементів одягу, які краще не вдягати у літак задля власної зручності, пише Travel+Leisure.

Жорсткі штани чи джинси . Якщо у вас планується довгий політ, ви дуже швидко пошкодуєте, що не обрали штани на еластичній гумці.

. Якщо у вас планується довгий політ, ви дуже швидко пошкодуєте, що не обрали штани на еластичній гумці. Шопер . Посадка на літак – це час, коли постійно доводиться діставати щось з сумки: квитки, документи тощо. І шопер, що не має застібки-блискавки – це ідеальна мішень для крадіїв. Окрім того, з нього з набагато більшою ймовірністю може щось випасти.

. Посадка на літак – це час, коли постійно доводиться діставати щось з сумки: квитки, документи тощо. І шопер, що не має застібки-блискавки – це ідеальна мішень для крадіїв. Окрім того, з нього з набагато більшою ймовірністю може щось випасти. Взуття з відкритим носком . Залишати пальці ніг відкритими під час польоту – не найкраща ідея. Окрім того, сандалям бракує і підтримки ступні, і тепла. А є велика ймовірність, що підлогу літака востаннє чистили досить давно.

. Залишати пальці ніг відкритими під час польоту – не найкраща ідея. Окрім того, сандалям бракує і підтримки ступні, і тепла. А є велика ймовірність, що підлогу літака востаннє чистили досить давно. Футболка чи майка. Навіть якщо ви подорожуєте влітку, обов'язково візьміть з собою додатковий шар одягу. Температура у салоні літака досить нестабільна й може досить швидко коливатися від спеки до холоду.

