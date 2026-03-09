Один популярний продукт – під забороною: ніколи не везіть ці речі в Німеччину

Якщо ви плануєте подорожувати до Німеччини, передусім потрібно переконатися, що у валізі немає нічого забороненого, адже митні правила країни досить суворі.

І для людей, що їдуть до Німеччини з метою туризму, і для біженців, і для людей, що повертаються до країни з інших держав Євросоюзу діють однакові митні правила, пише DW.

Які продукти не можна везти до Німеччини?

Найсерйозніші обмеження існують в Німеччині щодо продуктів тваринного та молочного походження, що вироблені не в ЄС. В теорії завезти в Європу ці товари можна через спеціальні пункти, що мають чергового ветеринара – але лише за наявності документів на ці товари.

Але на практиці це правило означає, що сири, йогурти, яйця, м'ясні консерви та ковбаси краще просто залишити вдома. Втім, все ж є кілька винятків з правила – медичне та дитяче харчування, а також продукти з мінімальним вмістом молока – наприклад, вершкові цукерки чи молочний шоколад.

Натомість рибу та морепродукти можна провозити спокійно – аж поки вага цих продуктів не перевищує 20 кілограмів. Можна також везти й гриби, але потрібно, аби вони відповідали двом умовам: були їстівні та не важили більше за 2 кілограми.

Заборонено везти картоплю, а також виноградне листя й лозу.

Окрім того, на ввезення деяких товарів існують обмеження, пише Migrant. Зокрема, можна везти до Німеччини:

4 літри тихого вина та 16 літрів пива;

1 блок цигарок (200 штук), або ж 100 сигарил, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну;

лікарські засоби лише в обсязі для особистого користування. Якщо ліків багато – потрібні медичні документи;

паливо в обсязі повного автомобільного бака +10 літрів в каністрі.

Що ще потрібно знати перед поїздкою?