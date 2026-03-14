Ці сувеніри під забороною: ось що не можна ввозити до України з-за кордону

Після неймовірної подорожі за кордон часто хочеться привезти рідним, друзям та й собі сувеніри на згадку про поїздку. Втім, слід спершу переконатися, що ці сувеніри пропустять на митниці.

Навіть речі, які здаються цілком звичними вдома, можуть викликати чималі проблеми під час в'їзду, пише Митна служба України.

Що не можна ввозити до України?

Перше правило, що потрібно запам'ятати – при в'їзді до України діє система "зеленого" та "червоного" коридорів. Якщо перевозяться лише дозволені речі у допустимих нормах, можна скористатися "зеленим" коридором.

А ось у випадку, якщо в багажі є речі, що підлягають декларуванню, слід обрати "червоний".

Ось що можна везти без декларування та сплати зборів, пише Visit Ukraine:

готівка до 10 000 євро;

особисті речі, в тому числі одяг, гаджети та прикраси;

до 5 упаковок ліків без заборонених речовин;

товари загальною вагою до 50 кілограмів та вартістю до 500 євро;

алкоголь та тютюнові вироби в межах лімітів.

Натомість обов'язково декларувати потрібно різноманітні цінності (метали, антикваріат та твори мистецтва), товари, що перевищують дозволені ліміти, живих тварин, біоматеріали та усю готівку понад 10 000 євро.

Також є деякі речі, які ввозити в Україну заборонено:

наркотичні та психотропні речовини;

вибухові, отруйні та радіоактивні речовини;

друковну та електронну продукцію з закликами до насильства та ворожнечі, пропагандою війни, порнографією та расистським чи ксенофобним контентом;

хворих чи неідентифікованих тварин;

зброю будь-якого типу, якщо немає спеціального дозволу від МВС.

Що ще слід знати туристам?